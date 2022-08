Calciomercato Juventus, conclusa la telenovela Paredes: arriva la fumata bianca

Paredes-Juve ci siamo, l’argentino a Torino in serata

Si è arrivati a un punto di svolta per il centrocampo bianconero. Dopo lunghe settimane fatte da tiri e molla tra PSG e Juve per il cartellino di Paredes, è arrivato finalmente l’accordo tanto atteso. Galtier lo aveva preannunciato già in conferenza stampa ieri alla vigilia di Tolosa e questa mattina la trattativa si è conclusa. Paredes sarà un nuovo giocatore della Juventus. Nelle prossime ore l’argentino è atteso a Torino dopo le visite mediche effettuate a Parigi per questioni di tempo.

Ecco l’accordo tra PSG e Juve

Leandro Paredes vestirà bianconero con un prestito oneroso di 5 milioni e diritto di riscatto(che può diventare obbligo a determinate condizioni)fissato a 15 milioni. L’argentino potrebbe scegliere la 32, stesso numero di maglia che ha indossato in Italia con Empoli e Roma.