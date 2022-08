Calciomercato Juventus, il trequartista lascia i bianconeri: le ultime

Pjaca verso Empoli, accordo a un passo

Altro giocatore in uscita in casa Juve. Questa volta si tratta di Marko Pjaca tornato dal prestito al Torino e pronto a rifare le valigie per un’altra destinazione. Il giocatore non ha mai convinto la dirigenza bianconera e nelle ultime ore starebbe chiudendo la sua cessione in prestito. L’attaccante è destinato a finire in Toscana con Paolo Zanetti pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Pjaca all’Empoli, chiusura in vista

Marko Pjaca finirà in prestito per la sesta volta da quando è arrivato a Torino nel 2017. All’Empoli si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto e si proverà a limare i dettagli in questi ultimi due giorni di mercato.