Calciomercato Juventus, possibile cessione in extremis per il centrocampista

Calciomercato Juventus, non tramonta la possibilità di addio per Arthur

Juventus al lavoro per sfoltire il centrocampo in questi ultimi due giorni di calciomercato: dopo la definizione del prestito di Rovella al Monza, la dirigenza bianconera è impegnata a trovare una sistemazione a Arthur, fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri. Proprio in queste ultime ore di mercato, la cessione del centrocampista brasiliano può ancora concretizzarsi.

Mercato Juventus, Sporting Lisbona possibilità concreta per Arthur

Secondo quanto riporta calciomercato.com, tra i vari interessamenti degli ultimi giorni, qualcosa si è mosso soprattutto sul fronte Sporting Lisbona: si lavora sui centesimi, tra quota per il prestito e copertura ingaggio la Juve spera di riuscire almeno a dimezzare i costi previsti da un’altra stagione del brasiliano. Ore calde, la speranza non muore, anzi Arthur sembra proprio possa comunque lasciare la Continassa.