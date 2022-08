Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per l’esterno: i dettagli

I biancocelesti potrebbero riabbracciare un loro prodotto

Con lo sfumare dell’affare Acerbi dopo il no categorico del presidente Zhang, ora la Lazio rischia di restare senza il giusto innesto per la fascia difensiva sinistra. Nelle ultime ora si sta pensando al giovane Valeri. Terzino sinistro della Cremonese, prodotto delle giovanili laziali in scadenza di contratto nel 2023. I biancocelesti potrebbero attendere la sua scadenza così da accaparrarselo a parametro zero nella prossima stagione. La dirigenza valuta e monitora l’opportunità.