Calciomercato Milan: Blitz in Spagna, fatta per l’esterno Blaugrana

Blitz del Milan a Barcellona

Il Milan dopo l’infortunio di Florenzi si è messo alla ricerca di un esterno da affiancare a Calabria.

Maldini ha preso contatto con il Barcellona, e con un’operazione lampo ha definito l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona di Sergino Dest classe 2000.

Il giocatore è atteso domani a Milano per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per una stagione.

Sergino Dest è nato in Olanda ma ha nazionalità americana, è nato calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax per poi trasferirsi nel 2020 al Barcellona, con il club blaugrana che ha sborsato circa 21 milioni di euro per assicurarsi l’esterno.