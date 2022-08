Calciomercato Milan, tutto fatto per il centrocampista: arriva dalla Bundesliga

Vranckx atteso in serata a Milano

Siamo vicinissimi alla chiusura del mercato e Maldini ha effettuato l’ultimo grande colpo di questo mercato. Il Milan in queste ore ha chiuso per uno dei giovani più interessanti a livello internazionale a centrocampo. Stiamo parlando di Aster Vranckx, interno di centrocampo che non rientra più nei piani del Wolfsburg. Il classe 2002 è atteso a Milano nella serata di oggi dopo che i due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento.

Vranckx al Milan, formula e cifre dell’accordo

Vranckx sarà l’erede di Kessie. Il giocatore belga si trasferirà al Milan con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Vranckx, nel caso venisse riscattato, firmerà un contratto di 4 anni dopo il prestito.