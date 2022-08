Calciomercato Napoli, non tramonta Keylor Navas: i dettagli

Calciomercato Napoli, Keylor Navas ancora in lizza

Il Napoli non ha smesso di puntare ad acquistare un nuovo portiere in questi ultimi giorni di calciomercato: il club azzurro non è pienamente soddisfatto del rendimento di Alex Meret e per questo rimane ancora forte la candidatura di Keylor Navas, anche dopo la cessione ufficializzata ieri di Fabian Ruiz al PSG.

Mercato Napoli, i due club studiano la formula per un accordo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i club studiano un accordo che preveda dei premi o altro per diluire nel tempo la cosiddetta buonuscita. Per questo il Napoli, se intravede la possibilità che entro fine settimana si possa arrivare alla risoluzione, attenderà comunque per poter inserire poi il giocatore anche dopo il primo settembre nella lista Uefa per la Champions.