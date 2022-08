Calciomercato Roma, capolavoro giallorosso sulle cessioni: ora il difensore

Josè Mourinho può ritenersi più che soddisfatto

A calciomercato ormai concluso, domani l’ultimo giorno, la Roma può definitivamente chiudere il discorso acquisti-cessioni. Mister Mourinho è stato accontentato in tutto e per tutto da Tiago Pinto il quale ha portato in giallorosso l’ultimo tassello importante per andare a sostituire l’infortunato Wijnaldum. Si tratta di Mady Camara, mediano di origine guineana proveniente dall’Olympiakos. Il classe 97 ha già svolto le consuete visite di rito e ieri ha potuto assiste alla gara tra i giallorossi e il Monza.

Calciomercato Roma, quasi tutte risolte le questioni dei fuori rosa

Oltre all’ultimo innesto per il centrocampo, la Roma ha in parte risolto il problema legato ai fuori rosa. Diawara, Kluivert e Calafiori infatti non rientravano nei progetti di mister Mourinho. Motivo per il quale la società ha provveduto a cederli altrove. Per Diawara la sua nuova casacca sarà quella dell’Anderlecht. I belgi pagheranno 3 milioni complessivi per il suo cartellino con la Roma che però manterrà il 50% sulla sua futura rivendita. Kluivert è sempre più vicino al Fulham anche se nelle ultime ore sono sorti problemi per quanto riguarda il permesso di lavoro dell’olandese. Calafiori infine, approderà al Basilea per 1 milione di euro più altri eventuali 500 mila di bonus. Restano tuttavia ancora da sistemare Bianda, Bouah per il quali c’è un’interesse dalla Reggina e Coric e Riccardi.