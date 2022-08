Milan, tra closing e mercato: Pioli in attesa dell’ultimo colpo

La società americana pronto a chiudere l’accordo

Ore incredibilmente importanti quelle di oggi per quanto riguarda il futuro del Milan. E’ infatti atteso il passaggio della società nelle mani di RedBird. Quest’ultima è una società d’investimento statunitense, fondata nel 2014 a New York da Gerry Cardinale. La società sarà composta da una serie di investitori che lo stesso Cardinale sta cercando. Tra questi spunta il Financial Times che ha già rivelato la sua presenza nell’asset societario rossonero. La strategia del Club resterà invariata sia dal punto di vista sportivo che commerciale, con ovviamente l’intento di far sempre più crescere il marchio AC Milan. Maldini e Massara continueranno a godere di totale autonomia e fiducia per ciò che riguarda la parte sportiva.

Calciomercato Milan, ore decisive per Vranckx

In fase conclusiva anche la questione Vranckx. Il centrocampista del Wolfsburg sembrerebbe ormai ad un passo nel vestire la casacca rossonera. L’ultima proposta presentata ammonta ad 1 milione di prestito più 11 di diritto di riscatto da esercitare nella prossima estate. Ad agevolare l’operazione poi, c’è anche il discorso legato a Bakayoko. Il calciatore infatti sarebbe pronto a risolvere il suo contratto lasciando così di fatto spazio per l’arrivo di Vranckx.