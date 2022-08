Napoli-Lecce, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nella serata del mercoledì, il Napoli di Spalletti incontra il Lecce neopromosso. Entrambe le squadre hanno pareggiato nella scorsa giornata con i partenopei che hanno perso due punti a Firenze. Il Lecce, invece, ha pareggiato contro l’Empoli, mettendo in mostra un buon gioco.

Napoli-Lecce, probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Napoli-Lecce, precedenti

In 11 precedenti al San Paolo, il Napoli ha vinto in 7 occasioni con 2 pareggi e 2 vittorie del Lecce. Una di queste è arrivata proprio nell’ultima visita dei salentini a Napoli con la vittoria dei giallorossi per 3-2 grazie alle reti di Lapadula (doppietta) e Mancosu. Un incrocio recente che farà sorridere i tifosi azzurri è invece quello della stagione 10/11 con la vittoria all’ultimo respiro di misura, firmata da un grandissimo gol di Cavani.

Napoli-Lecce, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.