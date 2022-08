Finalmente la fumata bianca, Paredes è della Juve

Paredes è un nuovo giocatore della Juve, adesso è ufficiale. L’accordo fra la società bianconera e il Psg è stato trovato. Prestito gratuito fino a giugno 2023 e diritto di riscatto con obbligo se raggiunte alcune condizioni. Il giocatore ha già fatto le visite mediche a Parigi, arriverà a Torino in serata ed è atteso in in tribuna a vedere Juve-Spezia. Domani mattina il primo allenamento con la sua nuova squadra.