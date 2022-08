Sampdoria-Lazio, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Stati d’animo molto diversi per Lazio e Sampdoria che si affrontano nella quarta giornata di serie A. I biancocelesti hanno appena battuto l’Inter con una prestazione più che convincente dove sono andati in gol Felipe Anderson, Pedro (fuori per infortunio) e Luis Alberto. La Samp, invece, è stata surclassata da un clamoroso poker della Salernitana.

Sampdoria-Lazio, probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Sampdoria-Lazio, precedenti

In 56 precedenti a Genova, la Sampdoria ha vinto in 19 occasioni, con 17 pareggi e 20 sconfitte. Lo scorso anno i biancocelesti vinsero facilmente per 3-1 con la doppietta di Immobile e il gol di Milinkovic. Ma due anni fa ci fu il tris dei blucerchiati con i gol di Quagliarella, Augello e Damsgaard.

Sampdoria-Lazio, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.