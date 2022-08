Tegola Milan, preoccupano gli infortuni di Florenzi e Kjaer: Maldini torna sul mercato?

Tanti i problemi in casa Milan

Infortunio muscolare per Florenzi

Una partita non esaltante da parte dei rossoneri a Reggio Emilia dove Maignan ha permesso che il Milan tornasse a casa con almeno un punto. Al di là del risultato però Pioli ha di che preoccuparsi per gli infortuni arrivati durante la partita. Al minuto 89 Florenzi, dopo aver rincorso sulla fascia Rogerio, si accascia a terra facendo preoccupare dirigenza e tifosi. Per il terzino italiano si tratta di un problema al flessore della gamba sinistra e nella giornata di domani sarà sottoposto a esami strumentali.

Affaticamento per Kjaer

Dopo 272 giorni dall’ultima apparizione con la maglia rossonera, Simon Kjaer torna a timbrare la presenza disputando una buona partita con la disavventura finale. Infatti, al minuto 79, il danese è costretto a lasciare il campo per un affaticamento alla coscia destra.