Udinese-Fiorentina, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Alle 18:30 ci sarà spazio per Udinese-Fiorentina alla Dacia Arena di Udine. I bianconeri hanno vinto la prima partita del loro campionato contro il Monza e puntano a far bene anche contro i viola. Per Sottil ci saranno pochi cambi di formazione. Italiano prevede un po’ di turnover con Barak confermato a centrocampo, ma con il probabile impiego di Arthur Cabral in avanti.

Udinese-Fiorentina, probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck , Masina; Pereyra, Makengo, Arslan, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Mandragora, Barak; Kouame, Cabral, Sottil

Udinese-Fiorentina, precedenti

In 46 precedenti a Udine, per 16 volte hanno vinto i friulani, 17 sono stati i pareggi e 13 le vittorie toscane. Gli ultimi due anni si sono conclusi con una vittoria di misura a testa: l’anno scorso vinse la Fiorentina, per 1-0, con gol di Vlahovic, mentre due anni fa fu decisivo, per i bianconeri, un centro di Nestorovski.

Udinese-Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.