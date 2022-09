Atalanta-Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sia Atalanta che Torino sono a quota 7 punti in classifica

L’allievo sfida ancora il maestro. Ottimo inizio per Atalanta e Torino guidate rispettivamente da Gasperini, il maestro, e Juric, il suo allievo. Ben 7 punti per i bergamaschi che, nonostante l’estate complicata, sono riusciti a mettere insieme due vittorie e il pareggio contro il Milan. Il Torino, anche lui alle prese con un estate difficile, ha risposto presente sul campo e ha gli stessi punti della Dea.

Atalanta-Torino, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria

Atalanta-Torino, precedenti

In 53 precedenti nella massima serie, l’Atalanta è riuscita a vincere in 15 occasioni, ci sono stati 22 pareggi e 16 affermazioni granata. Negli ultimi 3 anni ci sono stati altrettanti pareggi. L’anno scorso ci fu un pirotecnico 4-4 con Muriel (doppietta), De Roon e Pasalic a segno da una parte e Lukic (doppietta), Sanabria e l’autorete di Freuler dall’altra. L’anno prima altro pareggio spettacolare con un 3-3 emozionante con i granata capaci di rimontare 3 gol in casa dei bergamaschi.

Atalanta-Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.