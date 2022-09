Bologna-Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il giovedì di Serie A si apre con la sfida al pomeriggio tra Salernitana e Bologna. I campani hanno appena vinto per 4-0 contro la Sampdoria in un inizio di stagione decisamente più positivo rispetto a quello dello scorso anno. In attesa di Piatek, Nicola schiererà ancora Dia e Bonazzoli, in grande spolvero contro i blucerchiati. Il Bologna deve ancora riassettarsi dopo le diverse cessioni e hanno totalizzato un solo punto in 3 giornate.

Bologna-Salernitana, probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Soriano, Orsolini; Arnautovic

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli

Bologna-Salernitana, precedenti

Sono solo 3 i precedenti tra queste due squadre che si sono giocati a Bologna. Lo scorso anno vinse il Bologna 3-2 grazie alla doppietta di De Silvestri e al gol di Arnautovic (per la Salernitana andarono a segno Bonazzoli e Coulibaly). Nel penultimo incrocio, della stagione 98/99, ci fu un pareggio per 1-1 con Signori a segno per il Bologna e l’autogol di Paramatti a riequlibrare i conti.

Bologna-Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport 4K