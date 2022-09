Calciomercato Inter, diventa colpo cruciale: il difensore arriverà

Calciomercato Inter, Zhang ci ripensa e regala il pupillo a Inzaghi

Più volte si è parlato del mercato , specialmente per la difesa, dove Milan Skriniar ne è il protagonista. Proprio quest’ultimo, infatti , dopo un lungo mercato pieno di voci , sembra finalmente approdare in Ligue 1 , nel PSG. Dopo un’ estate caldissima, fatta di conferme per quanto riguarda Lukaku ma di imprevisti per il reparto difensivo, il presidente nerazzurro decide di regalare il pupillo a mister Inzaghi.

Il nome: Francesco Acerbi

L’operazione Acerbi sembra essersi sbloccata dopo la partenza di Milan Skriniar. La trattativa sembra ai dettagli. Il giocatore, probabilmente, diventerà un pedina fondamentale per l’Inter. Rappresenta per Simone Inzaghi un fedelissimo. Soluzione che mette a posto la difesa senza spendere moltissimo, visto che l’ingaggio è da 2,6 milioni netti all’anno, mentre la Lazio ha già aperto al prestito con diritto di riscatto.