Calciomercato Inter, è fatta: in arrivo l’ex Milan | Le parole dell’agente

Calciomercato Inter, Acerbi ha firmato.

Andrea Pastorello, agente di Francesco Acerbi, è arrivato da pochi minuti all’interno della sede dell’Inter per la firma del difensore che arriverà dalla Lazio. Ufficialità attesa a breve dopo il sì di Steven Zhang. Le parole dell’agente:” Siamo molto soddisfatti di essere qui, Inzaghi importante”. Il tecnico interista aveva espresso di recente la propria preoccupazione per la mancanza in rosa di un altro centrale difensivo. Acerbi approderà all’Inter attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 3 milioni di euro.