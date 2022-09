Calciomercato Inter, nuova idea per la difesa: Marotta ci pensa

L’Inter pensa a Zagadou come alternativa in difesa

Questa sera alle ore 20 si chiude il mercato in entrata delle squadre di Serie A. L’Inter, come ribadito da Inzaghi, ha bisogno di un centrale per far rifiatare De Vrij e Skriniar. Saltato ormai per volere di Zhang Francesco Acerbi, i nerazzurri starebbero pensando a un’idea low cost dagli svincolati. Il nome è Dan-Axel Zagadou, difensore centrale classe ’99 che ha terminato la propria esperienza al Borussia Dortmund. Il francese può giocare sia come centrale di una difesa a tre sia come centro-destra a posto di Skriniar.

Inter non convinta dalla durata del contratto richiesta dal francese

Zagadou ha richiesto un contratto triennale ma l’Inter vorrebbe offrire massimo due anni di contratto visti i dubbi sulle condizioni fisiche del calciatore. Il difensore francese prenderebbe 1,5 milioni a stagione, meno di quello che avrebbe percepito Acerbi se fosse arrivato a Milano.