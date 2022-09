Calciomercato Inter, sfuma il difensore: andrà in Premier

Calciomercato Inter, i nerazzurri cercano ancora un difensore centrale

A pochissime ore dalla fine del Calciomercato, la domanda è sempre quella: riuscirà l‘Inter ad acquistare il difensore centrale tanto richiesto da Simone Inzaghi? In questa sessione di Calciomercato abbiamo letto di tantissimi difensori centrali accostati all’Inter, ma per ora i nerazzurri non hanno ancora coperto quel buco. Nelle ultime ore Marotta sta puntando forte su Acerbi della Lazio (anche se il presidente Zhang non è convinto) e su Zagadou (il quale interessa anche alla Roma) del Borussia Dortmund, dopo che un altro obiettivo è sfumato.

Calciomercato Inter, sfuma un altro obiettivo

Ajanki, obiettivo dell’Inter per la difesa, ha appena concluso il suo trasferimento al Manchester City. Lo svizzero si è trasferito in Premier League firmando un contratto fino al 2027. Il difensore e il Borussia Dortmund si separano dopo 4 anni, con i tedeschi che hanno incassato dalla cessione del giocatore all’incirca 17 milioni di euro.