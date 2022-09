Calciomercato Juve, Paredes torna in Italia: “Volevo fortemente questa maglia”

L'argentino torna in Italia dopo l'esperienza con la Roma

Calciomercato Juve, Paredes nuovo playmaker di Allegri

Leandro Paredes è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. L’ex giocatore del Psg nella giornata odierna ha svolto le visite mediche dopo aver visto giocare ieri sera la sua nuova squadra contro lo Spezia di Luca Gotti.

Paredes si presenta: “Felice di essere qui”

L’argentino ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni da bianconero :“Sono davvero felice di essere qui alla Juventus, insieme a questo gruppo e questa società. È da tanto tempo che volevo venire qui e indossare questa maglia. Ho scelto la Juventus, è la squadra dei miei sogni, ho sempre voluto venire qui. Ho avuto diverse occasioni in passato e non ho voluto perdere questa occasione. Come ho detto ai miei amici e alla mia famiglia, o la Juve o niente. Sono davvero felice di essere qui”.