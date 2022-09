Calciomercato Juventus, Arthur saluta i bianconeri e vola in Premier

Calciomercato Juventus, fatta per il trasferimento del centrocampista in Premier League

L’ultimo giorno di mercato regala, spesso e volentieri, colpi di scena incredibili. Dal nulla, arriva la notizia: Arthur Melo, centrocampista della Juventus, diventerà un nuovo giocatore del Liverpool. Dopo l’infortunio di Naby Keita, gli inglesi di Klopp stavano cercando un centrocampista che potesse sostituire il giocatore guineano. Arthur, dopo 63 partite lascerà i bianconeri per trasferirsi al Liverpool con la formula del prestito secco.

Calciomercato Juventus, trattativa per il centrocampista chiusa nella notte

La Juve sta andando avanti con il lavoro dello sfoltimento della rosa. Dopo aver concluso la trattativa con il Monza per il prestito di Rovella, nella notte i bianconeri hanno trovato una sistemazione anche ad Arthur. Il centrocampista brasiliano oggi pomeriggio svolgerà le visite mediche, per poi iniziare la sua nuova avventura con la maglia dei Reds. Nella giornata di oggi dovrebbe concludersi anche la trattativa per Fagioli, il quale probabilmente verrà ceduto in prestito alla Cremonese.