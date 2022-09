Calciomercato Juventus, il centrocampista vola in Premier League: le ultime

Calciomercato Juventus, Zakaria lascia i bianconeri: c’è il Chelsea!

Secondo quanto rivela Sky Sport, il Chelsea sta accelerando per arrivare a Denis Zakaria, centrocampista arrivato a gennaio alla Juventus e che già potrebbe lasciare la serie A. Dopo aver ceduto Arthur al Liverpool, potrebbe esserci una nuova cessione in casa bianconera.

Il centrocampista ex Borussia si sta preparando per fare le visite mediche già in Italia, visto che il mercato inglese chiude a mezzanotte e il giocatore arriverà a Londra in prestito con diritto di riscatto alla corte di Tuchel. Sarà la terza cessione della Juventus dopo quelle di Rovella al Monza e Arthur al Liverpool.