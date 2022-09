Calciomercato Milan, offerta shock del Chelsea per Leao: tutto rimandato a gennaio

Leao-Chelsea, il Milan chiude le porte

In queste ultime ore di mercato il Milan sta chiudendo per Dest del Barcellona. A preoccupare i tifosi, però, c’è la questione che riguarda Rafael Leao. Negli ultimi giorni c’è stato un forte interessamento da parte del Chelsea per il portoghese. I Blues avevano fatto un tentativo per Neymar non andato a buon fine e ora vorrebbero provare ad accaparrarsi il miglior esterno della Serie A. Leao ha una clausola nel suo contratto di 150 milioni di euro non valida però nelle ultime due settimane di mercato.

Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Leao

L’unico modo per consentire alla dirigenza di sedersi al tavolo a trattare è provare a fare un’offerta quasi irrinunciabile. Vista la clausola il Milan tratterebbe solo per un’offerta superiore ai 100 milioni. Nelle ultime ore i Blues avrebbero tentato a proporre una cifra vicina ai 100 milioni di euro per l’ex Sporting Lisbona. A mercato chiuso i rossoneri potrebbero pensare di trattare il rinnovo di Leao, fondamentale nel progetto di Pioli.