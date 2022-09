Ultime ore di calciomercato, Pisa, Como e Bari molto attivi

Como, triplo colpo in entrata: fatta per l’arrivo del portiere del Cosenza Mauro Vigorito. Si chiude anche per il prestito di Jacopo Da Riva, centrocampista classe 2000 dell’Atalanta, fatta anche per il trasferimento in prestito secco dell’attaccante classe 2003 Giuseppe Ambrosino dal Napoli.

Il Pisa negli ultimi minuti ha sorpassato il Cagliari per il difensore Barba del Benevento, il Bari piazza il colpo Salcedo dall’Inter, mentre il Cagliari ha definito l’arrivo di Falco dalla stella Rossa