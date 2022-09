Calciomercato Serie B: Scheidler al Bari, triplo colpo del Sudtirol

Il Sudtirol piazza un tris di arrivi, bene anche il Bari

Mancano tre ore alla chiusura di un calciomercato sempre più frenetico, con il Pisa che ha chiuso per Gliozzi e Barba, mentre in uscita i nerazzurri hanno Tourè che è stato richiesto dalla Cremonese, Marsura che piace al Sudtirol, mentre per Gucher si è fatto avanti il Pordenone.

Il Bari si è aggiudicato l’attaccante Scheidler dal Digione, mentre il Sudtirol ha piazzato tre colpi; sono in arrivo a Bolzano Schiavone, Crociata e lo svincolato Ariaudo.

Infine il Cagliari ha chiuso per Capradossi dallo spezia, mentre Walukiewicz, ha firmato con l’Empoli