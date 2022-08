Juventus, Allegri: “Vincere era importante. Bene Milik e Miretti, ora aspetto Paredes”

Il tecnico soddisfatto per la vittoria dell'Allianz

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria contro lo Spezia ai microfoni di DAZN.

Il calcio ai cartelloni dopo il 2-0 di Milik?

“Abbiamo avuto qualche difficoltà dopo un buon inizio. Abbiamo rallentato un po’, la palla era troppo ferma e abbiamo dato coraggio allo Spezia. Ma l’importante era vincere, bisogna essere contenti ma bisogna anche migliorare”.

La Juventus subisce o gestisce?

“Quando non abbiamo palla dobbiamo comandare comunque il gioco anche con la fase difensiva”.

Come valuta la prestazione di Kean e qual è il suo ruolo?

“Si è reso disponibile e secondo me ha fatto una buona partita. Giocando più vicino a Vlahovic avendo la possibilità poteva avere situazioni favorevoli, ma lo abbiamo innescato poco vicino all’area ma su questo bisogna migliorare. Può fare il centravanti o l’esterno a seconda delle partite”.

Paredes era ciò che mancava?

“E’ un giocatore forte, un giocatore che ha tecnica ma bisogna migliorare tutti. Non dobbiamo più smarcarci all’indietro e non rallentare la velocità della palla per farlo”.

I difensori che hanno personalità nel gestire il pallone?

“Quelli che sono davanti però serve che si smarchino verso la porta avversaria e non sempre all’indietro. Perché così facendo passi momenti di difficoltà. La squadra però è migliorata da alcuni punti di vista”.

Il movimento di Milik sul gol può far crescere Vlahovic?

“Dusan può migliorare dentro l’area e nella pulizia di gioco, Milik ha qualità straordinarie come straordinario è il gol di questa sera. Vlahovic è molto bravo a tirare le punizioni, soprattutto quelle da media distanza. E anche Paredes è un ottimo calciante”.

La prestazione di Miretti?

“Su una situazione offensiva si è mosso molto bene, su un’altra non mi è piaciuto”.