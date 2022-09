Alcuni dei migliori giocatori della Serie B

Nei suoi 90 anni di storia, la Serie B ha sempre offerto a giocatori giovani e meno giovani una piattaforma per mostrare il proprio talento e affermarsi nel mondo del calcio. Di recente, il campionato ha aiutato i giovani Sandro Tonali e Gianluca Scamacca a raggiungere il livello necessario per giocare nella massima serie.

La corsa al titolo della Serie B 2021-22 è una delle più serrate degli ultimi anni, con un margine di soli cinque punti che separa le prime sette squadre. In questa stagione, diversi giovani sconosciuti hanno attirato l’interesse sia della Serie A che dei campionati esteri. Diamo un’occhiata ai talenti U23 più promettenti della Serie B, in ordine sparso: alcuni sono in prestito, altri sono già diventati giocatori chiave per le rispettive squadre sulle quali potrai fare le scommesse .

Carnesecchi Marco (Cremonese, in prestito dall’Atalanta)

Il portiere ventunenne è in forza all’Atalanta dal 2017 e si è rapidamente affermato come uno dei migliori portieri di prospettiva della Serie B. Carnesecchi ha ottenuto sei clean sheet in 20 partite con la Cremonese in questa stagione ed è stato fondamentale per la spinta alla promozione dei grigiorossi.

Durante il suo prestito al Trapani nella stagione 2019-20 di Serie B, ha mantenuto 7 reti in 34 partite per una squadra mediocre. Il club siciliano non è riuscito a evitare la retrocessione, ma le prestazioni del portiere Carnesecchi sono state uno dei pochi punti luminosi in una stagione altrimenti deludente. In quella stagione è stato nominato per il prestigioso premio Golden Boy 2020.

Carnesecchi ha collezionato 42 presenze nelle squadre italiane dall’U17 all’U21 e a gennaio è stato convocato da Roberto Mancini per il ritiro dell’Italia maggiore. È stato uno dei sette giocatori a ricevere la prima convocazione internazionale, a dimostrazione del suo sviluppo e del suo potenziale futuro con gli Azzurri.

Okoli Caleb (Cremonese, in prestito dall’Atalanta)

Okoli, come Carnesecchi, si è unito alla Cremonese in prestito dall’Atalanta in questa stagione dopo aver trascorso la campagna precedente con la SPAL. In questa stagione, il centravanti è apparso 18 volte, aiutando la Cremonese a subire solo 21 gol in 22 partite.

Okoli, nato in Italia da genitori nigeriani, ha collezionato 16 presenze nelle squadre italiane U19, U20 e U21. Durante la stagione 2018-19, il 20enne è stato occasionalmente convocato nella squadra maggiore dell’Atalanta e rimane uno dei prospetti più interessanti di La Dea.

Esposito Salvatore (SPAL)

Salvatore Esposito si è trasformato in uno dei migliori centrocampisti della Serie B da quando ha lasciato l’Inter per la SPAL nel 2018. Nella scorsa stagione, il 21enne ha segnato 5 gol e assistito altri 4 in 31 partite, dimostrando anche le sue abilità difensive e di dribbling. A causa dello stile di gioco della SPAL, Esposito ha dovuto adattare il suo gioco e giocare più in alto nel perno del centrocampo. La sua forza e la sua consapevolezza compensano la sua mancanza di ritmo e si è affermato come uno dei migliori specialisti di calci piazzati della Serie B. Il suo successo gli ha permesso di uscire dall’ombra del fratello Sebastiano, che si è distinto per il prestito al Basilea in Svizzera dopo aver impressionato con la prima squadra dell’Inter. Salvatore ha giocato più di 20 partite in questa stagione, continuando la sua crescita sul campo. Sembra destinato a giocare in Serie A nei prossimi anni.

Mulattieri Samuele (Crotone, in prestito dall’Inter)

Mulattieri ha segnato sette gol in questa stagione nonostante giochi in una delle squadre con il punteggio più basso della Serie B. L’attaccante pitagorico è alto 1,83 metri ed è noto per il suo ottimo posizionamento, le sue abilità aeree e la sua capacità di finalizzazione.

Mulattieri, nato a La Spezia, ha giocato nelle giovanili dello Spezia prima di approdare alla prima squadra dell’Inter nel 2018. Il 21enne ha segnato 0,69 gol per 90 minuti mentre era in prestito al Volendam, squadra di seconda divisione olandese, nella stagione 2020-21, concludendo con 19 gol e 4 assist in 31 partite. Mulattieri ha un gol in tre presenze con l’Italia U21.

Luca Pirola (Monza, in prestito dall’Inter)

Pirola è emerso come uno dei più interessanti talenti difensivi italiani da quando è arrivato al Monza in prestito dall’Inter nel gennaio 2021. Il centrale titolare dei biancorossi è stato elogiato per i suoi passaggi e le sue giocate fuori dal campo. Pirola ha giocato oltre 1400 minuti nella sconfitta del Monza nei play-off di Serie B della scorsa stagione. Pirola ha collezionato solo quattro presenze in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio, ma il 19enne ha ancora molto tempo per recuperare e progredire.