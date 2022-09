Cagliari-Modena 1-0 Decide il match una rete di Rog

Il Cagliari batte il Modena con il minimo scarto

Il cagliari vince meritatamente ma non senza fatica contro il Modena, basta una rete di Rog al 28′ per portare a casa i tre punti, ma per Liverani c’è ancora molto lavoro da fare, Lapadula Mancosu e Pavoletti devono trovare più detrminazione sotto porta.

Parte bene i Cagliari che ci prova due volte con Mancosu, poi al 28′ arriva il vantaggio con Rog che di testa batte Gagno. Nel finale di primo tempo Diaw sfiora il pareggio, e nel finale ci prova anche Gargiulo. Nella ripresa il Cagliari è alla ricerca del raddoppio, ma Gagno para le conclusioni di Lapadula e Deiola.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MODENA 1-0

Reti: 28′ Rog

Cagliari (4-3-3) Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Obert (68′ Barreca); Rog (68′ Deiola), Viola (89′ Luvumbo), Makoumbou; Nandez (83′ Dossena), Lapadula (68′ Pavoletti), Mancosu. A disposizione: Aresti, Ciocci, Kourfaldis, Carboni, Dossena, Lella, Barreca, Luvumbo, Deiola, Pereiro, Millico, Pavoletti. All. Liverani

Modena (4-3-1-2) Gagno; Coppolaro (46′ Oukhadda), Cittadini (72′ Silvestri), De Maio, Ponsi (59′ Azzi); Magnino, Panada (52′ Battistella), Gargiulo; Tremolada (46′ Mosti); Falcinelli, Diaw. A disposizione: Narciso, Silvestri, Oukhadda, Piacentini, Azzi, Renzetti, Duca, Battistella, Mosti, Bonfanti. All. Tesser

Arbitro: Sig. Niccolò Baroni di Firenze (Assistenti Claudio Gualtieri di Asti e Marco Ceccon di Lovere, Quarto uomo Mario Perri di Roma 1, Var e Avar Marco Guida di Torre Annunziata e Filippo Bercigli di Firenze).

Ammoniti: Oukhadda, Magnino, Rog, Lapadula