Calciomercato Inter, retroscena Jordi Alba: lo spagnolo torna in auge per gennaio?

Notizia spiazzante giunge dalla Spagna

Con il calciomercato ormai concluso, stanno pian piano uscendo fuori quelle dinamiche rimaste segrete agli occhi di tutti. Anche ai diretti interessati alla questione. Giungono dalla Spagna infatti delle voci che l’Inter nutre un forte interessamento per il difensore del Barcellona Jordi Alba.

Fin qui nulla di strano se non fosse però che il calciatore spagnolo era completamento all’oscuro di tutto. In poche parole l’entourage che segue il terzino avrebbe ricevuto una telefonata dagli intermediari legati all’operazione Marcos Alonso, nella quale veniva reso noto l’interesse dei neroazzurri per il loro assistito. A questo punto lo staff di Jordi Alba ha preso contatti con la dirigenza interista per avere conferma o meno su ciò che gli era stato detto. A loro grande sorpresa e del calciatore stesso, è tutto vero.