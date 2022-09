Calciomercato Juventus, campagna acquisti da otto: Cherubini pensa già al futuro

Calciomercato Juventus, altro sgarbo alla Fiorentina?

Si è appena chiuso il mercato e già si pensa al futuro in casa bianconera. La Juve porta ben 8 acquisti nella rosa cedendo tanti esuberi, un mercato perfetto non si può negare, ma la cosa che stupisce è che non sembra bastare.

Calciomercato Juventus, tutti gli obiettivi

Dopo l’addio di De Ligt e Chiellini, la Juventus si trova a dover far fronte al problema relativo al pacchetto difensivo. Infatti anche l’infortunio di Bonucci dimostra quanto il difensore non sia poi così affidabile tenendo conto anche della scadenza , l’anno prossimo , di Alex Sandro. Quindi Cherubini e Arrivabene si mettono al lavoro per il futuro guardando in Europa.

I gioielli che la Juventus tiene nel mirino sono Gabriel Magalhaes ed Evan Ndicka per rinforzare il reparto difensivo. Si potrebbe , invece, riproporre lo “sgarbo” alla viola. Il nome caldo è quello di Igor i bianconeri già lo vorrebbero per il 2023. Inoltre, Cherubini è impegnato anche per rinforzare il ruolo di terzino e guarda con particolare attenzione al Portogallo. I bianconeri starebbero trattando Serif Nhaga, giovane terzino classe 2005 di proprietà del Porto. Il gioiellino, il cui contratto è in scadenza, fa gola tra le altre anche alla Fiorentina.