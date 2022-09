Calciomercato Juventus, ecco quanto fruttano le cessioni: i dettagli

Il brasiliano sbarca in Inghilterra

Arriva l’ufficialità. Arthur è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Liverpool. A comunicare ciò ci pensa la stessa Juventus che spiega dell’accordo raggiunto con la società inglese. I Reds infatti pagheranno 4,5 milioni di euro per il prestito e manterranno un diritto di riscatto di 37,5 milioni. Si faranno inoltre carico quasi per intero di pagare lo stipendio al brasiliano.

Calciomercato Juventus, altre le novità sempre provenienti dall’Inghilterra

Oltre al passaggio di Arthur al Liverpool, c’è anche l’ufficialità di Zakaria al Chelsea. Il centrocampista svizzero infatti, è passato ai Blues con la formula del prestito con diritto di riscatto a 28 milioni. Anche per lui come per il suo ex compagno alla Juve Arthur, l’ingaggio che ammonta a 3 milioni a stagione, verrà pagato unicamente dal club londinese.