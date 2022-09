Lazio, contro il Napoli scendono in campo anche gli ultras: il comunicato

Iniziativa dei tifosi laziali per la sfida con il Napoli

Domani sera alle ore 20:45 ci sarà una super sfida. All’Olimpico si affronteranno Lazio e Napoli in una sfida che dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre in questa stagione. I tifosi della Lazio non vogliono far mancare il proprio supporto e gli ultras riconoscono l’importanza della partita, per questo motivo è arrivato un comunicato che chiama in causa tutti i tifosi biancocelesti. “Insieme a te Camminerem! Una stagione iniziata sotto i migliori auspici con una curva maestosa sempre al fianco della nostra Lazio. Sabato ci aspetta subito un’altra battaglia. Per la partita contro il Napoli invitiamo tutti i tifosi a colorare la Nord, indossando una maglietta biancoceleste, portando con sé una bandiera e una sciarpa. La curva dovrà essere un muro colorato solo con i nostri vessilli. Perché la fede… sposta le montagne. Avanti Lazio, avanti curva nord. Ultras Lazio”.

Lazio-Napoli, sfida dal sapore Champions

Dopo due pareggi e due vittorie nelle prime quattro di campionato, la Lazio di Sarri torna ad affrontare una grande dopo aver già battuto l’Inter una settimana fa. Amaro, invece, il pareggio ottenuto dal Napoli al Maradona contro il Lecce e la voglia di riscattarsi subito domani sera è già grande. Non sappiamo come andrà a finire ma una cosa è certa: Domani sera l’Olimpico sarà rovente.