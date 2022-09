Milan, Massara e Maldini bloccano Leao e chiudono il mercato: tutte le operazioni

Calciomercato milanese più che soddisfacente

Che Maldini fosse stato un campione assoluto è pressoché evidente. Che però sia anche uno dei migliori ds italiani in circolazione questa è una scoperta. Se poi gli si affianca un altro professionista come Fredric Massara, ecco li che hai creato una delle coppie dirigenziali più solide e affiatate attualmente in circolazione. La sessione di mercato ormai conclusa ne è la perfetta dimostrazione. E’ vero non sono riusciti a portare gli obbietti principali a Milano, parliamo di Sven Botman e Renato Sanches ma hanno ugualmente centrato tanti altri nomi interessanti che la società si era prefissata, andando così a regalare solidità e prospettiva alla squadra.

Milan, l’operato della coppia Maldini-Massara

Ovviamente il colpo più importante è stato De Ketelaere. Il trequartista non è costato poco, veniva seguito da tempo dal Milan e alla fine la società è riuscito ad accaparrarselo. E’ un talento a tutti gli effetti ed anche in prospettiva futura, può diventare il vero leader della squadra. Oltre a lui sono arrivati anche Vranckx, Thiaw e Sergiño Dest, quest’ultimo preso quasi a ridosso della chiusura di mercato. Ma forse il vero capolavoro i due ds, lo hanno fatto con Leao, riuscendo a non cederlo alla corte sfrenata del Chelsea, arrivato quasi ad offrire 150 milioni.