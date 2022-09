Fiorentina-Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La quinta giornata di campionato si apre con la sfida tra Juventus e Fiorentina. I viola, padroni di casa, sono reduci da una dolorosa sconfitta contro l’Udinese. Italiano ha chiamato a raccolta i suoi e vuole il riscatto in una delle partite più sentite dal suo pubblico. La Juve ha vinto contro la Spezia in casa, ma non convinto fino in fondo. In vista della Champions, Allegri potrebbe varare un discreto turnover con Milik in campo al posto del grande ex Vlahovic. Possibile l’esordio di Paredes dall’inizio.

Fiorentina-Juventus, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic

Fiorentina-Juventus, precedenti

In 83 precedenti a Firenze, la Fiorentina ha vinto 28 volte, con 33 pareggi e 23 affermazioni della Juve. Lo scorso anno, all’ultima giornata, la viola vinse per 2-0 con le reti di Duncan e Nico Gonzalez. L’anno precedente, invece, ci fu un pareggio per 1-1, firmato dalle reti di Vlahovic e Morata.

Fiorentina-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.