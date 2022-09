Lazio-Napoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Un sabato ricco di big match si chiude alla sera con la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio contro una piccola. La Lazio è stata rimontata nel finale dal gol di Gabbiadini, dopo una gara dominata. Il Napoli, invece, non è riuscito a bucare la resistenza del Lecce che ha strappato un punto al San Paolo. Sarri e Spalletti chiedono perciò alle rispettive squadre di riscattarsi. All’Olimpico la Lazio ha già abbattuto l’Inter e vuole assolutamente ripetersi.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

Lazio(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano

Lazio-Napoli, precedenti

In 66 precedenti all’Olimpico, la Lazio ha vinto in 28 occasioni, con 19 pareggi e 19 vittorie del Napoli. Negli ultimi 10 anni, però, c’è stato un dominio dei partenopei che sono riusciti a imporsi in 7 circostanze. Lo scorso anno, il Napoli vinse per 2-1 con un bellissimo gol di Fabian Ruiz in extremis. L’anno prima, invece, vittoria dei biancocelesti per 2-0 con reti di Immobile e Luis Alberto.

Lazio-Napoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport