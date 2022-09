Milan, completata la lista per la fase a gironi di Champions League.

Milan, presentata la lista Uefa 2022/2023.

Il Milan torna in Champions League per il secondo anno consecutivo e lo fa da campione d’Italia. In una competizione che li ha visti trionfare 7 volte, i rossoneri vogliono riscattare l’ultimo posto nel girone della scorsa stagione. Tante novità per quanto riguarda la lista Uefa. Infatti ci sarebbero due acquisti fuori da tale lista.

Questi i convocati:

Portieri: Maignan, Mirante.

Difensori: Kalulu, Florenzi, Tomori, Kjaer, Gabbia, Calabria, Dest, Hernandez, Ballo-Touré.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Messias, Diaz, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Rebic, Giroud, Origi.

Restano fuori Vranckx, Thiaw, Adli, Tatarusanu, Ibrahimovic e Bakayoko.