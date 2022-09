Milan-Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Divock Origi potrebbe esordire in rossonero, almeno dalla panchina

Alla quinta giornata si affrontano, nel derby di Milano, l’Inter e il Milan. I rossoneri hanno pareggiato, nell’ultima giornata, contro il Sassuolo per 0-0. L’Inter ha trovato il riscatto in casa, dopo la sconfitta contro la Lazio, con la Cremonese. Da una parte mancherà Lukaku, ma dall’altra scalpita il suo connazionale, Origi. Il belga del Milan è tornato infatti a essere convocato e potrebbe ritagliarsi il suo primo spezzone di gara in rossonero.

Milan-Inter, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko

Milan-Inter, precedenti

Sarà il derby numero 177. Ci sono stati fin qui 67 affermazioni nerazzurre, 56 pareggi e 53 vittorie milaniste. Negli scorsi due anni, i derby di ritorno sono stati decisivi per l’assegnazione dello scudetto. L’anno scorso la doppietta di Giroud riaccese la speranza rossonera, con il Milan che superò in seguito l’Inter. Due anni fa, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Lukaku lanciarono la volata dell’Inter di Conte.

Milan-Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.