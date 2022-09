Calciomercato Milan, missione rinnovo per Leao | Le cifre

Leao uomo Milan del momento

In casa Milan c’è chi gongola, ed è Leao. Uomo mercato e simbolo dei rossoneri, gol da applausi e giocate da campione nel suo San Siro. Obiettivo del club è ora quello di blindarlo, anche se la missione non sembra semplice. Il talentuoso esterno d’attacco chiede 7 milioni di euro a stagione, alle porte bussa sempre il Chelsea, per legarlo ai rossoneri serve alzare l’asticella, questo il compito di Gerry Cardinale nuovo proprietario del club. Il Milan, come riporta Tuttosport, è fermo a 4 milioni. Serve trovare a breve l’intesa evitando pericolose aste o ritorni alla carica dei club interessati al calciatore.