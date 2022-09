Hellas Verona-Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Al Bentegodi di Verona spazio a Hellas e Sampdoria nel pomeriggio di serie A. Sebbene alla quinta giornata, la sfida è già importante per entrambe le squadre che non hanno cominciato bene il campionato. Entrambe sono appaiate a quota due punti, frutto i due pareggi, e hanno mostrato un gioco privo di qualità e imprevedibilità. Cioffi e D’Aversa sono già sulla graticola e vogliono prendere la prima vittoria stagionale.

Hellas Verona-Sampdoria, probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo

Hellas Verona-Sampdoria, precedenti

In 26 precedenti a Verona, l’Hellas ha vinto in 11 occasioni, la Sampdoria in 4 e ci sono stati 11 pareggi. L’anno scorso finì 1-1 con i gol di Caprari, per i padroni di casa, e di Caputo, per gli ospiti. L’anno precedente ci fu una vittoria doriana per 1-2 con le reti di Ekdal e Verre, mentre per il Verona segnò il solo Zaccagni.

Hellas Verona-Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN