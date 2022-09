Juventus, ecco cosa manca sul mercato: il punto in vista di gennaio

Sono diversi i problemi in casa Juventus dopo i pareggi contro Roma e Fiorentina che hanno evidenziato cosa manca alla rosa di Allegri e proprio di questo ne ha parlato Nicolò Ceccarini, direttore di TMW. Queste le sue parole:

Juventus, Ceccarini: “I bianconeri volevano rinforzare il centrocampo”

“Il mercato è finito ma questa sarà una stagione anomala visto che a metà novembre arriverà lo stop dei campionati per il mondiale in Qatar e per questo tanti club anticiperanno le loro mosse in vista della riapertura di gennaio. Insomma ci sarà tutto il tempo per valutare le necessità e raggiungere gli obiettivi. Intanto rimanendo a quello che è successo in questi 3 mesi, c’è chi è riuscito a completare l’organico e chi invece dovrà farlo in inverno. Di sicuro è stata una sessione molto interessante, che si è conclusa con grandi operazioni ma anche con cessioni in extremis inaspettate.

La Juventus ha cambiato molto il suo centrocampo. Lo sprint c’è stato addirittura al fotofinish con le cessioni di Arthur e Zakaria rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Già dalla fine dello scorso campionato il piano era chiaro: rafforzare un reparto che nelle ultime stagioni non era stato certo così solido. L’inserimento di Paredes sarà fondamentale. Da tempo i bianconeri avevano bisogno di un giocatore con queste caratteristiche e adesso lo hanno trovato. Con lui e Pogba lo spessore cambia e anche Miretti ha dimostrato di essere una risorsa. Resta un punto di domanda rappresentato dall’esterno basso a sinistra. A oggi c’è solo Alex Sandro, con De Sciglio prima alternativa. A gennaio un ricambio potrebbe servire. Infine il Napoli. Tutto quello che c’era da fare è stato sistemato. Il club azzurro ha provato fino all’ultimo a trovare un accordo con Navas, che aveva già dato il suo ok al trasferimento. Alla fine l’intesa non si è trovata. Il discorso potrebbe però riaprirsi nella sessione invernale”.