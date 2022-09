Spezia-Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Lo Spezia accoglie in casa il Bologna nella domenica di Serie A. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus, anche se l’inizio di stagione non è stato malvagio. Il contrario del Bologna che ancora non ha trovato la quadratura del cerchio: la squadra di Mihajlovic ha raccolto infatti solamente due punti.

Spezia-Bologna, probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano, Orsolini; Arnautovic

Spezia-Bologna, precedenti

Ci sono due precedenti in serie A, in casa dello Spezia. Due anni fa, ci fu un pareggio per 2-2 con la doppietta di Nzola che portò avanti i bianconeri, raggiunti dal doppio gancio di Dominguez-Musa Barrow. L’anno scorso, vittoria di misura degli ospiti con il rigore di Arnautovic.

Spezia-Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN