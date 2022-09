Sudtirol-Pisa, le probabili formazioni, e dove vederla in Tv

Sudtirol-Pisa, il posticipo della Serie B

Il posticipo di serie B si giocherà al Druso di Bolzano, il Sudtirol di Bisoli attende un Pisa rinnovato alla ricerca della prima vittoria in campionato. Le due squadre sono ancora senza vittorie, i padroni di casa hanno perso tutte le 4 partite disputate, mentre i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Genoa.

Bisoli dovrebbe optare per la difesa a tre, mentre in attacco l’ex di turno Marconi è favorito su Odogwu. Maran deve fare a meno di Esteves e Cohen ancora fermi ai box, mentre Calabresi è squalificato, in attacco ballottaggio tra Cissè e Gliozzi.

Le probabili formazioni

SudTirol (3-5-2): Poluzzi; Barison, Zaro, Vinetot; Berra, Nicolussi Caviglia, Pompetti, Voltan, D’Orazio; Marconi, Carretta. All. Bisoli

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni; Cissè. All. Maran

Dove vederla in TV

Sudtirol-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 16:15 del giorno 04-09-2022. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio . Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.