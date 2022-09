Udinese-Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il posticipo della domenica sera mette in scena la sfida del Friuli tra Udinese e Roma. I friulani hanno offerto una grande prova di solidità contro la Fiorentina cogliendo la seconda vittoria consecutiva. Mourinho ha messo in guardia la sua squadra, definendo questa partita come “la più difficile del campionato”. I giallorossi sono però in gran forma: primi in classifica e in salute vogliono continuare a correre.

Udinese-Roma, probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Deulofeu.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Udinese-Roma, precedenti

In 48 incontri in Friuli, l’Udinese ha vinto 15 volte, la Roma 21 e ci sono stati 12 pareggi. Negli ultimi 10 anni c’è stato un nettissimo dominio giallorosso con 7 vittorie dei capitolini e 1 sola dei friulani. Questa è arrivata nella stagione 18/19 con il gol decisivo di De Paul. Lo scorso anno ci fu un pareggio per 1-1 con le reti di Pellegrini e di Molina.

Udinese-Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.