Calciomercato Lazio, Tare cede il calciatore: i dettagli

Calciomercato Lazio, il giocatore lascerà la Lazio nella sessione invernale

La Lazio è riuscita a sfoltire la rosa anche se, tuttavia, deve ancora liberarsi di Fares. L’algerino è stato inserita nella lista della Lazio per il campionato, ma non rientra in alcun nello scacchiere di Maurizio Sarri. La Lazio proverà dunque a vendere Fares a gennaio, soprattutto per risparmiare sul suo ingaggio da 1.3 milioni netti a stagione.

Calciomercato Lazio, obiettivo liberarsi degli esuberi per comprare un terzino sinistro

La dirigenza biancoceleste spera di vendere a gennaio Fares e Kamenovic, gli unici due esuberi rimasti in squadra. Entrambi sono stati esclusi dalla lista Uefa per l’Europa League, essendo ormai del tutto fuori dal progetto tecnico. Se la Lazio riuscisse a venderli a gennaio, è molto probabile che Tare potrebbe finalmente regalare a Sarri il tanto richiesto terzino sinistro.