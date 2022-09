Calciomercato Milan, Maldini a lavoro per il rinnovo di Leao: le cifre

I rossoneri consapevoli del loro gioiello

Dopo la stratosferica prestazione di Rafael Leao nel derby contro l’Inter, ora il Milan sa di avere tra le mani un autentico tesoro. E in quanto tale, sa benissimo che un tesoro va preservato e protetto. Ci sono infatti già in tutta Europa tantissimi occhi puntati su di lui. Chi in continuazione sta monitorando il suo contratto è il Chelsea. In ogni caso sebbene il portoghese vada in scadenza di contratto nel 2024, è saggio porre già da adesso le basi per blindarlo definitivamente a Milano.

Calciomercato Milan, si studia il modo

Attualmente Leao ha un ingaggio pari a di 1,5 milioni di euro. L’offerta per il rinnovo presentata dal Milan è di 4,5 milioni. Ciò nonostante la proposta non sembrerebbe accontentare Jorge Mendes, procuratore sportivo dell’attaccante portoghese , che alza la posta e ne chiede almeno 7 a stagione. Comunque di tempo ancora ce n’è ancora, certo però che se le prestazioni del cannoniere rossonero continueranno su questo livello, in futuro ci saranno vere e proprie battaglie per aggiudicarselo.