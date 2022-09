Inter, Correa non basta: serve Dzeko al fianco di Lautaro

Inter, il derby ha dimostrato quanto serva Dzeko accanto a Lautaro

La debacle dell’Inter nel derby di Milano ha dato indicazioni tattiche importanti a Simone Inzaghi: partito nella formazione iniziale con Lautaro e Correa centravanti, le occasioni più importanti per il Toro sono arrivate nel secondo tempo dopo l’ingresso di Dzeko al posto dell’ex Lazio. La stazza del centravanti bosniaco, in assenza di Lukaku, sembra la soluzione migliore per far rendere al meglio Lautaro Martinez.

Inter, con il Bayern Monaco cambio di tandem d’attacco

Come riporta calciomercato.com, i centrali bavaresi, tra cui l’ex juventino De Ligt, in assenza di Dzeko e Lukaku si concentrerebbero prettamente su Lautaro: cosa che può favorire gli inserimenti da dietro, ma che, ragionando esclusivamente dal punto di vista dell’attaccante, gli renderebbe la vita maledettamente più complicata. Si va dunque verso la coppia Dzeko-Lautaro già da domani sera nell’esordio Champions.