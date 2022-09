Juventus, retroscena Zakaria: il centrocampista cercato da una big

Reds e Blues le dirette interessate

Con il calciomercato ormai concluso già da qualche giorno, stanno piano piano uscendo fuori tanti retroscena su quelle che sono state alcune delle più discusse operazioni di mercato. Una di queste riguarda proprio la Juventus ed il suo mercato in uscita. Si è venuto infatti a sapere che il Liverpool prima di percorrere la strada che ha poi portato Arthur in Premier, precedentemente aveva sondato il terreno per accaparrarsi Zakaria. Alla fine però un vero e proprio accordo non è mai stato trovato , motivo per il quale i Reds hanno virato sul brasiliano. Ciò nonostante il calciatore svizzero di origini congolesi ha approdato ugualmente nel campionato inglese, sponda Chelsea.