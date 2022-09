Lazio, Sarri prepara la sfida di Europa League: i dettagli

Lazio, per l’Europa previsto tanto turn over

La sconfitta con il Napoli tra delusioni e polemiche ha lasciato strascichi importanti in casa Lazio. Dopo la giornata di riposo I ragazzi di mister Sarri, saranno impegnati giovedì 8 settembre alle ore 21 in casa contro il Feyenoord.

Infatti, Maximiano e Casale dovrebbero quasi certamente trovare spazio dal primo minuto. Ottima chance anche per Marcos Antonio e Basic in mezzo al campo permetteranno a Milinkovic Savic e Cataldi, di ricaricare le batterie in vista del campionato. In attacco si rivedrà Cancellieri che prenderà il posto di capitan Ciro Immobile.