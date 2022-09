Mike Maignan fa sognare i tifosi: il dato è incredibile

Maignan sale in cattedra, nessuno come lui

Un’altra super prestazione di Mike Maignan in maglia rossonera nel derby contro l’Inter. Il portiere francese ha permesso di regalare i 3 punti alla propria squadra con un paio di grandi parate nel finale di partita. L’ex Lille, però, dopo il rigore parato a Berardi nella sfida di martedì scorso ha stabilito un primato da considerare in chiave scudetto. Maignan ha parato il 31%(ossia 9 su 29) dei rigori battuti contro il portiere dalla stagione 2015-2016. Nessun estremo difensore che ha fronteggiato almeno 25 rigori ha fatto meglio in questo lasso di tempo.

Magic Mike porta punti scudetto

Come dice Pioli: “Se la squadra mi sorprende ormai Mike non mi sorprende più”. E in effetti è corretto, ormai è un anno che abbiamo imparato a conoscere dal vivo qua in Italia il portiere del settore giovanile del PSG. È vero che i supereroi non esistono? Noi ne abbiamo avvistato uno a San Siro sabato sera.